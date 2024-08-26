Tekirdağ'da Uluslararası Yelken Yarışları Heyecanı

8. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları Başlıyor

Tekirdağ, 1 Eylül'den itibaren 12 ülkeden gelen sporcularla yelken heyecanına ev sahipliği yapacak. Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları'nda toplamda 230 sporcu, şampiyonluk için Marmara Denizi'nde mücadele edecek.

Organizasyon Hakkında

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen bu etkinlikte, Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Umman, Cezayir, Tunus, Bulgaristan, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Kuveyt ve Katar gibi ülkelerden sporcular yer alacak. Yarışlar 5 Eylül'de yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Antrenörden Açıklamalar

Tekirdağ Yelken Kulübü'nün antrenörü Berk Uzel, organizasyon hakkında yaptığı açıklamada, "Tekirdağ bu yıl büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 12 ülkeden gelen 230 yelkenci, kulübümüzün ev sahipliğinde yelken açacak. 32 kulüpten sporcular 4 gün boyunca dereceye girmek için kıyasıya mücadele edecekler.” dedi.

Deneme Yarışları ve Zafer Kupası

Uzel, etkinliğin ilk günü kayıtların ve deneme yarışlarının yapılacağını belirterek, “Yelkenciler, deneme yarışlarının ardından 4 gün sürecek asıl yarışlarda başarı için mücadele edecekler. Ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Zafer Kupası yarışlarını da düzenleyeceğiz. Bu yarışlar, katılımcı ülkelerle birlikte Türkiye'nin zafer bayramını kutlama fırsatı olacak.” ifadelerini kullandı.

Sporcuların Düşünceleri

Yelken sporcusu Ahmet Arel Barut ise, yarışların kendisi için değerli bir tecrübe olacağını ve kürsüyü hedeflediğini belirtti. Barut, “En iyi şekilde mücadele edeceğim” şeklinde konuştu.

Etkinlik tarafından sunulan bu spor şölenine tüm sporseverler davetli.