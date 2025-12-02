Tekirdağ Süper Amatör: Taşkıranlar Kapaklı 59–Tekirdağ Karadenizspor Maçı 5 Kırmızı Kartla Ertelendi

Kapaklı’daki Süper Amatör Lig maçında 42. dakikada verilen penaltı sonrası çıkan olaylar sonucu hakem maçı erteledi; maçta 5 kırmızı kart çıktı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:46
Tekirdağ Süper Amatör Lig maçında gerilim: 5 kırmızı kart, maç ertelendi

Tekirdağ Süper Amatör Lig’de oynanan Taşkıranlar Kapaklı 59 Spor Kulübü ile Tekirdağ Karadenizspor karşılaşmasında yaşanan incidentler maçı tatil ettirdi. Karşılaşmanın 42. dakikasında gelişen olaylar sonucu hakem Hasan Can Karaoğlu soyunma odasına giderek maçı erteledi.

Maçın gelişimi

30 Kasım Pazar günü Kapaklı İlçe Stadında oynanan mücadelede, 42. dakikada Taşkıranlar Kapaklı 59 Spor Kulübü atağında Emre Kaymaz ceza sahası içinde yere düştü. Hakem Hasan Can Karaoğlu bu pozisyonda penaltı kararı verdi.

İtiraz, temas ve hakemin kararı

Penaltı kararına itiraz eden Tekirdağ Karadenizspor oyuncusu Selim Akgöz hakeme müdahale ettiği için kırmızı kart gördü. Ardından hakeme temas eden Mehmet Çağlar Çavdar nedeniyle hakemin başı başka bir oyuncuya çarptı. Hakem, başının döndüğünü belirterek soyunma odasına gitti ve maçın ertelenmesine karar verdi.

Kırmızı kartlar ve sonuç

Hakemin soyunma odasındayken de Selim Akgöz ile birlikte Ali Göroğlu, Mehmet Çağlar Çavdar, Mert Eren ve Serkan Köroğlu hakkında kırmızı kart verildiği öğrenildi. Toplamda maçta 5 kırmızı kart çıkarak müsabaka sürdürülemez hale geldi.

Takımların tepkisi

Maçın ardından hakemin kararlarından memnun olmadıklarını belirten Taşkıranlar Kapaklı 59 Spor Kulübü Teknik Direktörü Furkan Aşık ve Tekirdağ Karadenizspor Teknik Direktörü Ali Göroğlu, saha içinde sarılarak dostluk ve fair play örneği gösterdi.

HAKEM SOYUNMA ODASINA GİTTİ

