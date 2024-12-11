Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları 2. Ayak Sona Erdi

Yelkende Tekirdağ Trofesi 2. Ayak Yarışları Gerçekleşti
Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nün düzenlediği Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları'nın 2. ayak etabı başarıyla tamamlandı. Bu yılki organizasyonda toplamda 76 sporcu madalya için mücadele etti.
Marmara Denizi'nde Heyecan Dolu Yarışlar
Marmara Denizi açıklarında gerçekleştirilen yarışlarda ILCA 4, ILCA 6 ve optimist kategorilerinde sporcular kıyasıya rekabet etti.
Ödül Töreni Coşkusu
Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.
Dereceye Giren Sporcular
Optimist Genel
- Ahmet Arel Barut
- Emir Tombuloğlu
- Eren Çakır
Optimist Kızlar
- Melis Bolat
- Janset Tuğan
- Ece Destereci
ILCA 4
- Andriana Nikolaeva
- Utku Aksoy
- Ege Subaşı
ILCA 4 Kızlar
- Andriana Nikolaeva
- Naz Genç
- Ela Toklıcan
ILCA 6
- Kutsal Güneş Kurnaz
- Ege Ayyıldızbayraktar
- İlayda Şen
Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü faaliyet programında yer alan Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları'nda 2. ayak tamamlandı. Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.
Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü faaliyet programında yer alan Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları'nda 2. ayak tamamlandı. Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.