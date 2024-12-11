DOLAR
34,87 -0,02%
EURO
36,7 0,05%
ALTIN
3.022,83 -0,24%
BITCOIN
3.402.876,59 -1,26%

Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları 2. Ayak Sona Erdi

Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları'nın 2. ayak etabı sona erdi. 76 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 09:48
Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları 2. Ayak Sona Erdi

Yelkende Tekirdağ Trofesi 2. Ayak Yarışları Gerçekleşti

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nün düzenlediği Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları'nın 2. ayak etabı başarıyla tamamlandı. Bu yılki organizasyonda toplamda 76 sporcu madalya için mücadele etti.

Marmara Denizi'nde Heyecan Dolu Yarışlar

Marmara Denizi açıklarında gerçekleştirilen yarışlarda ILCA 4, ILCA 6 ve optimist kategorilerinde sporcular kıyasıya rekabet etti.

Ödül Töreni Coşkusu

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Dereceye Giren Sporcular

Optimist Genel

  1. Ahmet Arel Barut
  2. Emir Tombuloğlu
  3. Eren Çakır

Optimist Kızlar

  1. Melis Bolat
  2. Janset Tuğan
  3. Ece Destereci

ILCA 4

  1. Andriana Nikolaeva
  2. Utku Aksoy
  3. Ege Subaşı

ILCA 4 Kızlar

  1. Andriana Nikolaeva
  2. Naz Genç
  3. Ela Toklıcan

ILCA 6

  1. Kutsal Güneş Kurnaz
  2. Ege Ayyıldızbayraktar
  3. İlayda Şen

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü faaliyet programında yer alan Tekirdağ Trofesi Yelken...

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü faaliyet programında yer alan Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları'nda 2. ayak tamamlandı. Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü faaliyet programında yer alan Tekirdağ Trofesi Yelken...

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü faaliyet programında yer alan Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları'nda 2. ayak tamamlandı. Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

İLGİLİ HABERLER

Siyah Kalp Setindeki Gerginlik İle İlgili Açıklama Geldi!

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Okçulukta Türkiye'nin Yıldızları: 2024 Yılın En İyileri Adayları Açıklandı
2
Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda Sm' AESCH'i Ağırlıyor
3
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'yu Ağırlıyor
4
Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları 2. Ayak Sona Erdi
5
Beşiktaş, Avrupa Hayatini Sürdürmek İçin Bodo/Glimt'le Karşılaşıyor
6
UEFA Konferans Ligi'nde 5. Hafta Maçları Yarında Başlıyor
7
Fenerbahçe Opet, ZVVZ USK Prag'ı Ağırlıyor

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Siyah Kalp Setindeki Gerginlik İle İlgili Açıklama Geldi!

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün