Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları 2. Ayak Sona Erdi

Yelkende Tekirdağ Trofesi 2. Ayak Yarışları Gerçekleşti

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nün düzenlediği Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları'nın 2. ayak etabı başarıyla tamamlandı. Bu yılki organizasyonda toplamda 76 sporcu madalya için mücadele etti.

Marmara Denizi'nde Heyecan Dolu Yarışlar

Marmara Denizi açıklarında gerçekleştirilen yarışlarda ILCA 4, ILCA 6 ve optimist kategorilerinde sporcular kıyasıya rekabet etti.

Ödül Töreni Coşkusu

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Dereceye Giren Sporcular

Optimist Genel

Ahmet Arel Barut Emir Tombuloğlu Eren Çakır

Optimist Kızlar

Melis Bolat Janset Tuğan Ece Destereci

ILCA 4

Andriana Nikolaeva Utku Aksoy Ege Subaşı

ILCA 4 Kızlar

Andriana Nikolaeva Naz Genç Ela Toklıcan

ILCA 6

Kutsal Güneş Kurnaz Ege Ayyıldızbayraktar İlayda Şen

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü faaliyet programında yer alan Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları'nda 2. ayak tamamlandı. Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü faaliyet programında yer alan Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları'nda 2. ayak tamamlandı. Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.