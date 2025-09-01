Tekke: 2 puan kaybettik — Trabzonspor 1-1 Samsunspor

Maç ve Tekke'nin değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında alınan sonuca üzüldüklerini söyledi.

Tekke, karşılaşma için "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz" değerlendirmesini yaparken, derbi niteliğindeki maçta birkaç kırılma anı olduğunu belirtti: "Bir tanesi ve en önemlisi bana göre Pina'nın sakatlanması. Mecbur sol bekimizi sağ beke attık."

Tekke, öne geçtikten sonra oyunda kontrolü tutamadıklarını vurguladı: "Oyunda golden sonra yine enteresan bir şekilde ön alan baskımızı bıraktık, yine beklemeye düşünce, hakem de yanlış kararlar verince özellikle ilk yarının son bölümünde baskı yermiş gibi olduk."

İkinci yarıda gol fırsatlarını bulduklarını ama değerlendiremediklerini söyleyen Tekke, rakibin sert bir ekip olduğunu ve Uğurcan'ın kurtarışına dikkat çekti: "Son dakikalarda talihsiz bir gol ve birer puan paylaşıldı. Öncesinde onların da çok net bir pozisyonu var. Özellikle Uğurcan'ın çok çok iyi bir kurtarışı var."

Tekke, sakatlıkların ve erken kartın oyun planını etkilediğini ifade etti: "Fakat yine talihsizce Felipe'nin sakatlanması, iki değişiklik hakkımız sakatlıklardan dolayı. Artı Onuachu'nun da çok erken bir kart yemesi... Dolayısıyla hiç ummadığımız bekleme anlarına, ummadığımız oyuncularla beraber beklemek zorunda kaldık."

Tekke, takımın temel sorununun gol sonrası oyunun kontrolünü sağlayamamak olduğunu vurguladı: "Trabzonspor'da oynuyoruz, Trabzonspor'uz biz. O fırsatlar yine geldi. Ama bugün temel problem, oyunun kontrolünü özellikle gol attıktan sonra tutamamak. Oyunun kontrolünü topu uzaklaştırarak tutamazsınız. Zaman geçirmek başka bir şey, zamana oynamak başka bir şey."

Transfer çalışmaları ve süreç değerlendirmesi

Tekke, transfer döneminin zorluklarına da değinerek mevcut kadro ve gelen-giden oyuncular hakkında bilgi verdi: "Yaşadığımız süreç kolay bir süreç değil. Yani 4 maçı hepimiz 10 puan alır mıyız diye düşündüğümüzde bu hepimiz açısından iyi. Fakat oyunun bu detaylı anlatımında 12 de olabilirdi, 10 da olmayabilirdi."

Tekke, kadroda çok sayıda oyuncunun gönderildiğini ve yeni katılanların uyum sürecinde olduğunu belirtti: "Yanılmıyorsam 10'a yakın oyuncumuzu göndermiş durumdayız kiralık ve mallık olarak. Yeni gelen Onuachu haricinde 4 tane genç oyuncumuz var. Onların oyununa, birbiriyle uyumuna birçok parametre var. Dolayısıyla yaşadığımız şey öyle kolay bir süreç değil."

Transferlerin kolay gerçekleşmediğini vurgulayan Tekke, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu defaatle söylüyorum, transfer kolay olmuyor. Şimdi bekleyeceğiz. Avrupa'da transfer dönemi belki iyi oyuncular olacak, gelecek. Maliyetler çok yüksek oluyor. Beğendiğimiz oyuncular söylediğim gibi bazen bize gelmek istemiyorlar gibi bir sürü problem var."

Tekke, son olarak takımın elinden geleni yaptığını ve yola devam edeceklerini belirtti: "Ama neticesinde bu takımla bile yapabileceklerimiz ortada. Beklentiler ortada mevkisel olarak da herkesin malumu. Beraber yaşayacağız göreceğiz ama bu konuda ciddi bir çaba var. Şunu söyleyeyim, hepimiz yorulduk, maç izlemekten, oyuncu izlemekten... Kolay bir süreç geçirmedik, bitmiş de değil onu da söyleyeyim."