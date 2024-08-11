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Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK'yı 3-2 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK'ya karşı 3-2 galip geldi. Teknik direktörler maç sonrası düşüncelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 20:15
Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK'yı 3-2 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

Teksüt Bandırmaspor, Sezona Galibiyetle Başladı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Teksüt Bandırmaspor, kendi sahasında Erzurumspor FK'yi 3-2 mağlup ederek sezona galibiyetle merhaba dedi.

Mustafa Gürsel: "İyi Sonuçlar İçin Çalışacağız"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, takımın galibiyetinin sevincini yaşadıklarını vurguladı. Yeniden Bandırmaspor'da olmanın mutluluğunu paylaşan Gürsel, şunları kaydetti:

"Sezona galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk maçların kazanılması büyük önem taşıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de oyuncularımızın performansını artırarak güzel sonuçlar almak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yeni bir takımız ve oyun mantalitemizi geliştirerek yolumuza devam edeceğiz."

Hakan Kutlu: "İyi Mücadele Ettik"

Erzurumspor FK'nın teknik direktörü Hakan Kutlu ise maç sonrasında iki ekibin de Serinhisar'da dengeli bir oyun sergilediğini belirtti. Kutlu, "Skoru bulan takım oyunu kazanır" düşüncesini dile getirirken, şunları söyledi:

"Oyuncularımız iyi bir mücadele ortaya koydu. Rakibimiz lige iyi hazırlanan ekiplerden biri ve transferleriyle dikkat çekiyor. Öne geçtikten sonra hızlı bir şekilde golü yedik, bu noktada oyunu biraz daha kontrol edebilsek sonuca farklı bir şekilde ulaşabilirdik. Önümüzdeki haftalarda gerekli takviyelerle daha iyi bir konuma geleceğimizi umuyorum."

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