TFF 2. Lig: Elazığspor 0-1 Bucaspor 1928

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Bucaspor 1928, Berke'nin golüyle Elazığspor'u 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 17:41
Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 14. haftasında Elazığspor, evinde Bucaspor 1928'e 1-0 mağlup oldu.

Maç Detayları

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Onur Can Dolğun, Akın Karabacak, Ömer Faruk Sağır

Kadrolar

Elazığspor: Muammer Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar, Erkan Eyibil, Hakan Yavuz, Enes Soy, Mehmet Yılmaz (Efe dk. 85), Halil İbrahim Sönmez, Mikail Koçak, Fuat Bavuk

Bucaspor 1928: Berkin Özgür, Mecit Sercan Deniz (Ahmet Yusuf dk. 88), Osman Işıklı, Berke Örer (Taha Özkan dk. 88), Murat Komili (Naili Çağlayan dk. 46 (Burak dk. 78), Doğan Çamlı, Emir Bilgin, Yağız Mete Daş (Arda dk. 46), Dorukhan Dülger, Oğuz Taylan Caner, Buğra Çiçek

Goller ve Cezalar

Gol: Berke (dk. 62) (Bucaspor 1928)

Sarı kartlar: Erkan (Elazığspor), Doğukan (Bucaspor 1928)

