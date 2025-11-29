TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor 1-1 Aliağa FK — 13. Hafta Berabere

TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor 1-1 Aliağa FK
13. hafta | Kırmızı Grup
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta mücadelesinde Isparta 32 Spor ile Aliağa FK sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Hakemler: Gürcan Hasova, Mert Çakır, Fatih Etirli
Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Kamil İçer, Ertuğrul Kurtuluş, Bedirhan Altunbaş, Hüseyin Öztürk, Abdulkerim Canlı, Alperen Pak, Kerem Baykuş (Cem Özdemir dk. 87), Caner Hüseyin Bağ, Sinan Akaydın (Ziya Alkurt dk. 80), Baran Başyiğit
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Veli Çetin, Kerem Paykoç, Erhan Kartal, Musa Şahindere (Oktay Kancı dk. 42), Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz (Necati Özdemir dk. 75), Harun Kavaklıdere, Mustafa Saymak (Yusuf Erdem Gümüş dk. 46), Oğuzhan Yıldırım (Göktuğ Yılmaz dk. 75), Ahmet İlhan Özek (Malik Karaahmet dk. 71)
Goller: Hüseyin Öztürk (dk. 54) (Isparta 32 Spor), Veli Çetin (dk. 79) (Aliağa FK)
Sarı kartlar: Ertuğrul Kurtuluş, Abdulkerim Canlı (Isparta 32 Spor); Yusuf Erdem Gümüş (Aliağa FK)
ISPARTA 32 SPOR: 1 ALİAĞA FK: 1