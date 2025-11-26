TFF 2. Lig: Karaman FK 1-1 Karacabey Belediyespor - 13. Hafta

TFF 2. Lig: Karaman FK 1-1 Karacabey Belediyespor
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta mücadelesinde Karaman Futbol Kulübü, konuk ettiği Karacabey Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Maç Detayları
Stat: Yeni Karaman
Hakemler: Can Cengiz, Halil Tolgahan Demir, Gökhan Salduz
Kadrolar
Karaman FK: Hüseyin Altıntaş, Eyüpcan Delibalta, Azad Filiz, Şamil Başaran, Süleyman Cebeci (Oğuz Çolak dk. 68), Ali Mert Aydın, Sadi Karaduman (Abdulkadir Sönmez dk. 77), Emre Toptan, Anıl Gözütok, Muhammet Özkal, Samet Dağlı
Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Fatih Eren, Abdullah Balıkçı, Sedat Cengiz, Atamer Bilgin (Azat Çakar dk. 86), Muhammed Enes yılmaz, Berke Özgün, Ökkeş Karaoğlu, Abdullah Balıkuv, İbrahim Can Köse (Fahri Pınar dk. 90+2), Talha Yünkuş
Goller ve Kartlar
Goller: Eyüpcan Delibalta (dk. 2) (Karaman FK); Muhammed Enes Yılmaz (dk. 33) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kart: Ökkeş Karaoğlu (Karacabey Belediyespor)
TFF 2. LİG BEYAZ GRUP 13. HAFTASINDA KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI KARACABEY BELEDİYESPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.