TFF 2. Lig: Karaman FK 1-1 Karacabey Belediyespor - 13. Hafta

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında Karaman FK ile Karacabey Belediyespor 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 17:06
TFF 2. Lig: Karaman FK 1-1 Karacabey Belediyespor

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta mücadelesinde Karaman Futbol Kulübü, konuk ettiği Karacabey Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maç Detayları

Stat: Yeni Karaman

Hakemler: Can Cengiz, Halil Tolgahan Demir, Gökhan Salduz

Kadrolar

Karaman FK: Hüseyin Altıntaş, Eyüpcan Delibalta, Azad Filiz, Şamil Başaran, Süleyman Cebeci (Oğuz Çolak dk. 68), Ali Mert Aydın, Sadi Karaduman (Abdulkadir Sönmez dk. 77), Emre Toptan, Anıl Gözütok, Muhammet Özkal, Samet Dağlı

Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Fatih Eren, Abdullah Balıkçı, Sedat Cengiz, Atamer Bilgin (Azat Çakar dk. 86), Muhammed Enes yılmaz, Berke Özgün, Ökkeş Karaoğlu, Abdullah Balıkuv, İbrahim Can Köse (Fahri Pınar dk. 90+2), Talha Yünkuş

Goller ve Kartlar

Goller: Eyüpcan Delibalta (dk. 2) (Karaman FK); Muhammed Enes Yılmaz (dk. 33) (Karacabey Belediyespor)

Sarı kart: Ökkeş Karaoğlu (Karacabey Belediyespor)

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP 13. HAFTASINDA KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI KARACABEY BELEDİYESPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama