TFF 3. Lig'de Performans Raporu

TFF 3. Lig 2023/2024 Sezonu

TFF 3. Lig'de 2. hafta maçları sona erdi. Her grupta takımlar, ilk iki haftada gösterdikleri performans ile dikkat çekti.

1. Grup Puan Durumu

Bursaspor 2. hafta itibariyle liderliğini sürdürerek 6 puana ulaştı. Aşağıda gruptaki diğer takımların puan durumu yer alıyor:

Bursaspor: 6 Puan

6 Puan Belediye Kütahyaspor: 3 Puan

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 4 Puan

Karşıyaka: 3 Puan

Silifke Belediyespor: 2 Puan

Arhavi Hopaspor: 1 Puan

Muşspor: 1 Puan

Düzce Cam Düzcespor: 2 Puan

Anadolu Üniversitesi: 1 Puan

Kahramanmaraşspor: 1 Puan

23 Elazığ FK: 0 Puan

Kırşehir Futbol: 1 Puan

Kuşadasıspor: 0 Puan

Ergene Velimeşespor: 0 Puan

Tokat Belediye Plevnespor: 0 Puan

Bulvarspor: 0 Puan

2. Grup Puan Durumu

Balıkesirspor, 2. haftada 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Diğer takımların durumları ise şöyle:

Balıkesirspor: 6 Puan

6 Puan Muğlaspor: 4 Puan

Silivrispor: 3 Puan

Nevşehir Belediyespor: 1 Puan

Türk Metal 1963: 1 Puan

Amasyaspor: 2 Puan

Etimesgut Belediyespor: 2 Puan

İnegöl Kafkaspor: 1 Puan

Onukspor Kelkit Hürriyetspor: 1 Puan

Uşakspor: 1 Puan

Fatsa Belediyespor: 1 Puan

Adıyaman FK: 1 Puan

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1 Puan

Smart Holding A.Ş. Çayelispor: 0 Puan

Beykoz İshaklıspor: 0 Puan

Tire 2021 FK: 0 Puan

3. Grup Puan Durumu

3. grup lideri 1923 Mustafakemalpaşaspor, 6 puanla en üst sırada yer alıyor. Diğer takımların durumu ise şöyle:

1923 Mustafakemalpaşaspor: 6 Puan

6 Puan Aliağa Futbol: 3 Puan

Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 3 Puan

Orduspor FK: 3 Puan

10 Numara Sportif Efeler 09: 1 Puan

Çorluspor 1947: 2 Puan

Bayburt Özel İdarespor: 2 Puan

Karabük İdmanyurdu: 1 Puan

Küçükçekmece Sinopspor: 2 Puan

Pazarspor: 1 Puan

Alanya 122: 1 Puan

Osmaniyespor: 1 Puan

Viranşehir Belediyespor: 1 Puan

Ayvalıkgücü Belediyespor: 1 Puan

Çankayaspor: 1 Puan

Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1 Puan

4. Grup Puan Durumu

4. grup lideri Orduspor 1967, 7 puan ile en üst sırada yer almakta. Diğer takımların puan durumu ise şu şekildedir:

Orduspor 1967: 7 Puan

7 Puan Zonguldak Kömürspor: 4 Puan

Kırıkkale FK: 4 Puan

Mardin 1969: 4 Puan

Akedaş EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 3 Puan

Denizlispor: 2 Puan

Sebat Gençlikspor: 3 Puan

Bursa Nilüfer Futbol: 3 Puan

Polatlı 1926: 1 Puan

Erciyes 38 Futbol: 1 Puan

Turgutluspor: 2 Puan

Kolibri Ağrı 1970: 0 Puan

Niğde Belediyespor: 0 Puan

Bergama Sportif Faaliyetler: 0 Puan

Büyükçekmece Tepecikspor: 0 Puan

Edirnespor: 0 Puan

Lig mücadelesi, önümüzdeki haftalarda daha da kızışacak. Takımlar, bu kritik süreçte en iyi performanslarını sergilemek için çalışmalara devam ediyor.