TFF 3. Lig: Karabük İdman Yurdu 1-3 Kdz. Ereğli Belediyespor

TFF 3. Lig 3. Grup 11. haftasında Kdz. Ereğli, Karabük İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek sahadan galip ayrıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 18:49
TFF 3. Lig 3. Grup 11. haftasında oynanan karşılaşmada Kdz. Ereğli Belediyespor, deplasmanda Karabük İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup etti.

Maç Detayları

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Berkay Yavuz, Mehmet Şenkaya, Kenan Özcan

Karşılaşma 14. dakikada Bertuğ Bayar'ın golüyle Kdz. Ereğli'nin 1-0 üstünlüğü ile başladı. 59. dakikada Tugay Keleş penaltıdan skoru 1-1 yaptı. 66. dakikada yeniden öne geçen isim Bertuğ Bayar oldu (2-1). Mücadeleyi 90+2. dakikada Çağatay Yılmaz'ın golüyle Kdz. Ereğli 3-1'e taşıdı ve galip ayrıldı.

Maç özeti: Kdz. Ereğli, ilk yarıda bulduğu golün ardından savunma dengesini koruyup ikinci yarıda etkili ataklarla farkı açtı; Karabük İdman Yurdu ise penaltıyla beraberliği sağlasa da üstünlüğü ele geçiremedi.

Kadrolar

Karabük İdman Yurdu Spor: Furkan Yasin Çevik, Ahmet Türkyılmaz, Mert Özyıldırım (Eren Altıntaş dk. 80), Berkcan Cengiz, Seyit Ali Kahya, Kağan Köroğlu, Ahmet Sezer, Muhammed Semih Kocatürk, Ege Okka, Tugay Keleş, Kaan Erdoğan

Kdz. Ereğli Belediyespor: Bilal Karataş, Bertuğ Bayar, Çağatay Yılmaz (Ahmet Efe Güvenli dk. 90+3), Arda Yumurtacı (Ahmet Biricik dk. 83), Berkan Bektaş, Fırat Güneş, Muhammet Yılmaz Gören (Ali Yiğit Özten dk. 46), Emin Arda Doğan, Fatih Ok (Baran Ekiz dk. 90), Furkan Can Erbaşaran, Buğra Çağlıyan

Goller: Tugay Keleş (dk. 59 pen.) (Karabük İdman Yurdu), Bertuğ Bayar (dk. 14 ve 66), Çağatay Yılmaz (dk. 90+2) (Kdz. Ereğli Belediyespor)

Sarı kartlar: Berkcan Cengiz (Karabük İdman Yurdu), Muhammet Yılmaz Gören, Arda Yumurtacı (Kdz. Ereğli Belediyespor)

