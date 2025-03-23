TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Estonya'da Aivar Pohlak ile Görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Estonya Futbol Federasyonu Başkanı Aivar Pohlak ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda oynayacağı rövanş müsabakası için bulunduğu Macaristan'da Pohlak ile bir araya geldi. Görüşme, Budapeşte'de gerçekleşti.

Bu buluşmada, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı. Uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki ülkenin federasyonları arasındaki iş birliğine yönelik potansiyel ortak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Estonya Futbol Federasyonu Başkanı Pohlak'a A Milli Takım forması takdim etti.