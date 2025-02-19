TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe Gerginliğinin Sonlanmasını İstiyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerginliğin sona ermesini arzuladıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:03
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe Gerginliğinin Sonlanmasını İstiyor

Hacıosmanoğlu: "Gerginliğin Azalması Tüm Türkiye'nin Arzusu"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında süregelen gerginliğin sona ermesini istediğini belirtti. Hacıosmanoğlu, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu gerginliğin Türk futbolunu olumsuz etkilediğini ifade etti.

Derbi İçin Centilmence Bir Ortam İstiyoruz

Trendyol Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, maçı centilmence ve sağlıklı bir ortamda geçirme arzusunu vurguladı. "Her iki kulübe de çağrı yaptık. İki kulüp arasındaki gerginliğin azalması, tüm Türkiye'nin arzu ettiği bir şey" diyen Hacıosmanoğlu, federasyon olarak bütün kulüpleri eşit derecede düşündüklerini belirtti.

Toplantı İletişimi

Galatasaray ile Fenerbahçe kulüplerinin başkanlarıyla yapılması planlanan ancak gerçekleşmeyen toplantı hakkında bilgi veren Hacıosmanoğlu, "Salı günü toplantı yapılması için yazı yazdık. Fenerbahçe olumlu yanıt verdi; ancak Galatasaray tarafı bir divan kurulu toplantısı olduğunu belirtti. Çarşamba günü yapılacak toplantı için her iki taraf arasında olumlu bir iletişim sağladık" şeklinde konuştu.

Adalet vurgusu

TFF yönetimi olarak adil olacaklarını ifade eden Hacıosmanoğlu, "İmtiyaz bekleyenlerin eşitlikten rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu durum Türk futboluna katkı sağlamıyor" dedi. Ayrıca, federasyon başkanının bir araya geldiği kulüp başkanlarıyla yapılan görüşmelerde sıkı bir diyalog süreci ve olumlu gelişmeler sağlandığını kaydetti.

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