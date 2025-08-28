DOLAR
41,02 0,06%
EURO
48,08 -0,6%
ALTIN
4.507,65 -0,64%
BITCOIN
4.612.210,51 -0,14%

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde İyi Kura Çekti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kuralarını 'iyi' bulduğunu, son 16'ya kalacağına inandığını ve A Milli Takımın elemelerine hazırlandığını söyledi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:13
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde İyi Kura Çekti

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi kurasını değerlendirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimini Monako'dan takip etti. Kura çekimi Monako'daki Grimaldi Forumda gerçekleştirildi ve Galatasaray; Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşti.

Hacıosmanoğlu'nun yorumu

TRT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu, Galatasaray hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Galatasaray iyi bir kura çekti. Üst tura çıkacağına inanıyorum." Başkan, birinci torbadan gelen güçlü takımların (bizim tabirimizle 'Deve dişi' gibi takımların) eşleşmediklerini vurguladı ve Liverpool'un da artık eski gücünde olmadığını belirtti. Hacıosmanoğlu, "Bana göre güzel bir kura çekildi" dedi.

Hacıosmanoğlu, ayrıca dördüncü torbada Türk takımlarının bulunmasının üzücü olduğunu ifade ederek, "Galatasaray, ikinci ve üçüncü torbadaki birçok takımdan daha güçlü ve iyi. Galatasaray'ın son 16'ya kalacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı. Başkan, ek olarak bu kadroyla son 16'da da iş yapmaları gerektiğini belirtti ve Galatasaray'a başarı diledi.

Fenerbahçe ve Milli Takım mesajı

Fenerbahçe'nin play-off turunda elenmesine de değinen Hacıosmanoğlu, "Dün akşam talihsiz bir şekilde Fenerbahçe elenmeseydi bugün iki Türk takımının kurasını izlemek ayrı bir zevk verirdi. İnşallah bundan sonraki senelerde iki takımla katılırız." dedi.

A Milli Takımın 2026 FIFA Dünya Kupası eleme mücadelesiyle ilgili olarak Hacıosmanoğlu, "Serüvenimiz başlıyor. 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan, 7 Eylül'de ise Konya'da İspanya ile karşılaşacağız. İnşallah iki maçı da kazanarak elemelere güzel başlarız." ifadelerini kullandı. Başkan, uzun yıllardır gidilmemiş Dünya Kupası'na genç jenerasyonla katılacaklarına inandığını söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmet Dal yeniden Erzurumspor FK Başkanı seçildi
2
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde İyi Kura Çekti
3
Kavukcu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Çok Başarılı Olacağız
4
Samsunspor 0-0 Panathinaikos — UEFA Avrupa Ligi Play-off (İlk Yarı)
5
Başakşehir, Universitatea Craiova Deplasmanına Çıkıyor — Çağdaş Atan: "Bu Bir Final"
6
Beşiktaş 0-1 Lausanne — UEFA Konferans Ligi Play-off (İlk Yarı)
7
Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi Kurası Galatasaray'ı Motive Etti

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı