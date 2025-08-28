TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde İyi Kura Çekti

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi kurasını değerlendirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimini Monako'dan takip etti. Kura çekimi Monako'daki Grimaldi Forumda gerçekleştirildi ve Galatasaray; Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşti.

Hacıosmanoğlu'nun yorumu

TRT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu, Galatasaray hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Galatasaray iyi bir kura çekti. Üst tura çıkacağına inanıyorum." Başkan, birinci torbadan gelen güçlü takımların (bizim tabirimizle 'Deve dişi' gibi takımların) eşleşmediklerini vurguladı ve Liverpool'un da artık eski gücünde olmadığını belirtti. Hacıosmanoğlu, "Bana göre güzel bir kura çekildi" dedi.

Hacıosmanoğlu, ayrıca dördüncü torbada Türk takımlarının bulunmasının üzücü olduğunu ifade ederek, "Galatasaray, ikinci ve üçüncü torbadaki birçok takımdan daha güçlü ve iyi. Galatasaray'ın son 16'ya kalacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı. Başkan, ek olarak bu kadroyla son 16'da da iş yapmaları gerektiğini belirtti ve Galatasaray'a başarı diledi.

Fenerbahçe ve Milli Takım mesajı

Fenerbahçe'nin play-off turunda elenmesine de değinen Hacıosmanoğlu, "Dün akşam talihsiz bir şekilde Fenerbahçe elenmeseydi bugün iki Türk takımının kurasını izlemek ayrı bir zevk verirdi. İnşallah bundan sonraki senelerde iki takımla katılırız." dedi.

A Milli Takımın 2026 FIFA Dünya Kupası eleme mücadelesiyle ilgili olarak Hacıosmanoğlu, "Serüvenimiz başlıyor. 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan, 7 Eylül'de ise Konya'da İspanya ile karşılaşacağız. İnşallah iki maçı da kazanarak elemelere güzel başlarız." ifadelerini kullandı. Başkan, uzun yıllardır gidilmemiş Dünya Kupası'na genç jenerasyonla katılacaklarına inandığını söyledi.