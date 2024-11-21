TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Bakanlara Anlamlı Ziyaret

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bakanları Ziyaret Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti.

İşbirlikleri Üzerine Fikir Alışverişi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hacıosmanoğlu, bu görüşmelerde federasyon ile bakanlıklar arasında yapılabilecek işbirlikleri üzerine kapsamlı bir fikir alışverişinde bulundu.

A Milli Takım Forması Hediyesi

Ziyaretler sırasında Hacıosmanoğlu, Bakan Tekin, Bakan Işıkhan ve Bakan Göktaş'a, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.