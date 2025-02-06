TFF, Boluspor Taraftarına ve Mert Günok'a Fair Play Ödülü Verdi

TFF, Ocak Ayı Fair Play Ödülünü Sahiplerini Buldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Ocak ayı fair play ödülünü Boluspor taraftarı ile Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok'a sundu.

TFF'nin yaptığı açıklamada, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında gerçekleşen Boluspor-Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Boluspor taraftarlarının gösterdiği anlamlı hareketin ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Bolusporlu taraftarlar, Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların isimlerini siyah pankartlara yazarak anma töreni düzenlemek suretiyle örnek bir davranış sergiledi.

Öte yandan, Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok, siyah-beyazlı takımın İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi karşılaşması sonrasında, taraftarların oyuncuları tribüne çağırmalarına karşılık olarak, "Bugün sevinmek yok, sadece alkış var." diyerek centilmence bir tavır sergiledi.

Bu iki anlamlı hareket, TFF tarafından fair play ödülü ile taçlandırıldı ve sporun yalnızca başarı değil, aynı zamanda değerler üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğine tekrar dikkat çekildi.