TFF Bursaspor'a Fair Play Ödülü Verdi

TFF'den Bursaspor'a Ödül

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bursaspor Kulübü'nü, taraftarının kadına şiddete dikkat çeken koreografisi nedeniyle Fair Play ödülü ile onurlandırdı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ödülü Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik'e takdim etti.

Tören Detayları

Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele ederken, ligin 15. haftasında sahasında Karşıyaka ile oynadığı maç öncesinde düzenlenen bir törende ödülünü aldı. Törende konuşan Hacıosmanoğlu, Bursaspor'un Süper Lig'e ihtiyaç duyulan önemli bir camia olduğunu vurguladı.

Başkanın Açıklamaları

Hacıosmanoğlu, "Böyle birçok şehir var. Bizim arzumuz, onların da Süper Lig'e gelip tekrar renk katması. Dünyanın hiçbir stadında böyle bir taraftar profili yok. Başkandan Allah razı olsun. Böyle devam eder inşallah." dedi.

Enes Çelik'ten Teşekkür

Bursaspor Kulübü Başkanı Çelik de törende yaptığı konuşmada, Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederek, "Muhteşem bir atmosfer var. Taraftarlarımız hınca hınç stadı doldurdu. Her zaman olduğu gibi bugün de üzerine düşen görevi yaptı. Camiasıyla, taraftarıyla herkesin birlik olduğu bir atmosfer var. İnşallah bu şekilde Süper Lig yolculuğumuz devam edecek. Başkanımıza bizi kırmayıp buraya geldiği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bursaspor'un taraftar grubu Texas'a, kadına şiddete dikkati çeken koreografisinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından verilen ödül, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik'e (solda) takdim edildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda) da törene katıldı.

Bursaspor'un taraftar grubu Texas'a, kadına şiddete dikkati çeken koreografisinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından verilen ödül, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik'e (solda) takdim edildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda) da törene katıldı.