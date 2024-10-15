TFF'de Lale Cander'in İstifası İstenildi

TFF'de Önemli Gelişmeler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) içerisinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Başkan Vekili Lale Cander'in tüm görevleri alındı ve istifası talep edildi.

Resmi Açıklama Yapıldı

TFF'den konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander'in görülen lüzum üzerine tüm görevleri alınmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından istifası istenmiştir."

Bu gelişmeler, futbol camiasında geniş yankı bulurken, Cander'in yerini alacak ismin kim olacağı merak ediliyor.