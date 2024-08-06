TFF'de Yeni Kurul Başkan ve Üyeleri Belirlendi

TFF'nin Yeni Atamaları Duyuruldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, çeşitli kurulların başkan ve üyelerini belirledi. TFF, yaptığı açıklamada Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu, Engelliler Koordinasyon Kurulu ile Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'nun yeni başkanlarını ve üyelerini kamuoyuna duyurdu.

Kurullardaki Yeni İsimler

Yeni oluşturulan kurulların başkanları ve üyeleri şu şekildedir: Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu:

Azize Yüce Şahin (Başkan)

Mohammed Alpdündar

Ömer Sarılar

Mehmet Baykara

Ebru Kılıçoğlu

Ahmet Gökçe

Mehmet Berke Yıldız

Kerim Vural (Başkan)

Osman Çakmak

Hamza Doğan

Hüseyin Küçük

Abubekir Özcan

Serkan Çakmaklı

Hasan Serkan Canmutlu

Serkan Yıldız

Yalçın Sırakaya

Mehmet Nuri Yazıcı (Başkan)

Burhanettin Hacıcaferoğlu

Sedefhan Oğuz

Esra Hatipoğlu

Kürşat Ahmet Ünal

Bilgehan Okumuş

Adnan Cevher

Ömer Üründül

Tarık Emre Ekşi

Banu Yelkovan

TFF, yeni atamaların futbol camiasına fayda sağlayacağına inanıyor.