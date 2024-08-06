TFF'de Yeni Kurul Başkan ve Üyeleri Belirlendi

TFF'nin Yeni Atamaları Duyuruldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, çeşitli kurulların başkan ve üyelerini belirledi. TFF, yaptığı açıklamada Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu, Engelliler Koordinasyon Kurulu ile Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'nun yeni başkanlarını ve üyelerini kamuoyuna duyurdu.
Kurullardaki Yeni İsimler
Yeni oluşturulan kurulların başkanları ve üyeleri şu şekildedir: Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu:
- Azize Yüce Şahin (Başkan)
- Mohammed Alpdündar
- Ömer Sarılar
- Mehmet Baykara
- Ebru Kılıçoğlu
- Ahmet Gökçe
- Mehmet Berke Yıldız
- Kerim Vural (Başkan)
- Osman Çakmak
- Hamza Doğan
- Hüseyin Küçük
- Abubekir Özcan
- Serkan Çakmaklı
- Hasan Serkan Canmutlu
- Serkan Yıldız
- Yalçın Sırakaya
- Mehmet Nuri Yazıcı (Başkan)
- Burhanettin Hacıcaferoğlu
- Sedefhan Oğuz
- Esra Hatipoğlu
- Kürşat Ahmet Ünal
- Bilgehan Okumuş
- Adnan Cevher
- Ömer Üründül
- Tarık Emre Ekşi
- Banu Yelkovan
TFF, yeni atamaların futbol camiasına fayda sağlayacağına inanıyor.