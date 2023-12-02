TFF'den 6 kulübe şok ceza: 3 puanları silindi

Türkiye Futbol Federasyon tarafından alınan karar üzerine Süper Lig'de 6 kulübe 3 puan silme cezası verildiği duyuruldu.

TFF'den 6 kulübe şok ceza: 3 puanları silindi
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TFF Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig'den Kayserispor, 1. Lig'den Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK, TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüpleri için yeni kararlar alınırken 3 puan silme cezasının nedeni merak konusu oldu.

TFF AÇIKLAMASI

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi üzerinde değerlendirmeler yapılarak 3 lig üzerinde Trendyol Süper Lig Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere üzerinde araştırmalar yapıldı.

TFF ceza silme

Yağılan incelemeler üzerine Trendyol Süper Lig'den; Bıtexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. ve Vavacars Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'den; Astor Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Sakaryaspor A.Ş., TEKSÜT Bandırmaspor, Tuzlaspor A.Ş. ve Ümraniyespor, TFF 2. Lig'den; Amed Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Bitexen Van Spor FK, Düzce Cam Düzcespor, Esenler Erokspor, Etimesgut Belediyespor, Denizlispor, GMG Kastamonuspor, Hes İlaç Afyonspor Kulübü, İnegölspor, İskenderunspor A.Ş., Isparta 32 Spor, Karacabey Belediye Spor A.Ş., Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Bld. Gençlik Ve Spor, Menemen Futbol Kulübü, Sarıyer, Serik Belediyespor, Somaspor ve Uşak Spor A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

2023-2024 sezonu Kulüp Lisans ve Finansa Sürdürülebilirlik Süreci tamamlamasıyla olarak en üst 3 ligde bulunan kulüplerde 12'si UEFA 64'ü Ulusal Lisans alındı. Bununla beraber Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde yer alan kulüplerden 6'sı UEFA Lisansı alındı. 

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