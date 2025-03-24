TFF'den Açıklama: Süper Lig Maçları Ertelenmeyecek

TFF, Trendyol Süper Lig'deki 29. hafta maçlarının ertelenmeyeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 13:37
TFF'den Açıklama: Süper Lig Maçları Ertelenmeyecek

TFF'den Maçların Ertelenmeyeceği Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının ertelenmeyeceğini kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır." ifadesine yer verildi.

Maç Takvimi Değişmeyecek

TFF'nin kararı, spor camiasında merakla bekleniyordu. Takımların daha önceden planladığı programlara göre, bu hafta oynanacak olan karşılaşmaların belirlenen tarihlerde gerçekleşeceği belirtildi.

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