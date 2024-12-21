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TFF'den Emre Yazgan için Taziye Mesajı

TFF, Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Judo sporcusu Emre Yazgan için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 12:29
TFF'den Emre Yazgan için Taziye Mesajı

TFF'den Çığ Düşmesi Nedeniyle Emre Yazgan'a Taziye Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Judo Milli Takımı'nın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan için duygusal bir taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinde paylaşılan mesajda, "Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'nın Sultan Sekisi bölgesine tırmanışı esnasında çığ düşmesi nedeniyle hayatını kaybeden milli sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dilendi. Ayrıca yaralı sporcularımıza acil şifalar diliyor; çığdan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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