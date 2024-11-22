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TFF'den Ersin Aka İçin Başsağlığı Mesajı

TFF, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 16:52
TFF'den Ersin Aka İçin Başsağlığı Mesajı

TFF'den Çorluspor 1947'nin Teknik Direktörü Ersin Aka için Başsağlığı Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka için başsağlığı mesajı yayımladı. Aka, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

TFF'nin Açıklaması

TFF'den yapılan açıklamada, "Çorluspor 1947 takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın öğlen saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla vurularak hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu vahşeti şiddetle kınıyoruz, faillerin bir an önce yakalanıp hak ettikleri cezayı almalarını temenni ediyoruz. Türk futbolunu yasa boğan bu trajik olay nedeniyle Ersin Aka'nın ailesi ve Çorluspor 1947 Kulübü başta olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz," ifadeleri kullanıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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