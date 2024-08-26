TFF'den Hakem Kadrosuna Yönelik Yenilikler

TFF ve MHK'dan Önemli Değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) talimatında önemli bir değişikliğe giderek hakem kadrolarını yeniden yapılandırdı.

Yeni Hakem Kadrosu Tanımları

TFF'nin resmi web sitesinde yayınlanan güncellenmiş talimatnamede, Üst Klasman Hakemi, Üst Klasman Yardımcı Hakemi, Klasman Hakemi ve Klasman Yardımcı Hakemi için gerekli şartlar detaylandırıldı.

Üst Klasman Kadrosunun Oluşumu

Talimatnameye göre, 2023-2024 sezonu sonu itibariyle

Üst Klasman Hakemi kadrosu, Süper Lig Hakemi ve A Klasman Hakemi kadrosunda bulunan hakemlerden oluşacak.

kadrosu, Süper Lig Hakemi ve A Klasman Hakemi kadrosunda bulunan hakemlerden oluşacak. Üst Klasman Yardımcı Hakemi kadrosu ise, yine aynı kriterlerle Süper Lig Yardımcı Hakemi ve A Klasman Yardımcı Hakemi kadrosundaki hakemlerden gelecektir.

MHK Başkanından Açıklama

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, değişikliklerle ilgili olarak; "Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de başarılı bir şekilde görev yapan ve yeterlilik taşıyan hakemler, Süper Lig'de de görev alabilecekler." ifadelerini kullandı.