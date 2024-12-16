TFF'den Maestro'ya Kardeş Acısında Başsağlığı Mesajı

TFF'den Destek Mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Adana Demirspor'da forma giyen Angolalı futbolcu Antonio Simao Muanza (Maestro)'nın kardeşinin vefatı nedeniyle bir baş sağlığı mesajı yayımladı.
Üzüntüyle Duyuruldu
TFF tarafından yapılan açıklamada, "Adana Demirspor'da forma giyen Angolalı oyuncu Maestro'nun kardeşinin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Maestro'nun acısını paylaşıyor, kederli ailesine ve Adana Demirspor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.