TFF'den Maestro'ya Kardeş Acısında Başsağlığı Mesajı

TFF'den Destek Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Adana Demirspor'da forma giyen Angolalı futbolcu Antonio Simao Muanza (Maestro)'nın kardeşinin vefatı nedeniyle bir baş sağlığı mesajı yayımladı.

Üzüntüyle Duyuruldu

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Adana Demirspor'da forma giyen Angolalı oyuncu Maestro'nun kardeşinin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Maestro'nun acısını paylaşıyor, kederli ailesine ve Adana Demirspor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.