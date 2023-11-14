TFF'den Suudi Arabistan kararı: Yeni dönem başlıyor

Uluslararası İşbirliği Platformu ile Körfez Araştırma Merkezi tarafından İstanbul'da gerçekleşen Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC)-Türkiye Ekonomik Forumu'nda "GCC ve Türkiye'de Spor Sektörü ve Ekonomi" paneline TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA 2022 Katar Dünya Kupası İcra Kurulu Başkanı Nasser Fahad Al-Khater, Suudi Arabistan Spor Bakan Yardımcılığı, Stratejik Planlama ve Yatırım Danışmanı Naif I. AlDossary ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravine dahil oldu. Büyükekşi ise yeni düzenlemeler hakkında yeni düzenlemeleri paylaştı.





Yapılan açıklamalar üzerinde Büyükekşi, dünyanın her ülkesinde futbol etkili hale gelirken ülkelerin gösterişli olması için futbol önemli sıralamada yer alıyor. Suudi Arabistan ile Süper Kupa maçlarında 5 yıl süreyle dörtlü turnuvalar düzenlenirken format için görüşmeler yapıldı. Büyükekşi, İtalyanlar ve İspanyollar da Kral Kupası maçlarının düzenlendiği bilgisini verdi.

Süper Lig'in 6. sıraya gelinmesiyle lig üzerinde rekabet devam ederken önemli maçlara ev sahipliği yapılıyor. Yurt dışında sergilemek istenirken takımların ise dünya markası olmaları için dünya genelinde taraftarların olması amaçlanıyor.