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TFF’den tepki çeken hareket: Hatayspor’a haciz gönderdi

Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Hatayspor için TFF, skandal bir karara imza attı. Riva’da kamp yapmakta olan ancak konaklama ücretinin ödeyemeyen Hatayspor için haciz gönderildi.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 17:37
TFF’den tepki çeken hareket: Hatayspor’a haciz gönderdi

6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrasında, oldukça zor bir dönemden geçmekte olan Hatayspor, maçlarını Mersin’de oynarken çalışmalarının bir kısmını Riva’da sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise şu ana kadar konaklama ücretini henüz ödeyemeyen takıma haciz gönderdi.

Olay üzerine açıklamada bulunan Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz ise “Biz depremzede olarak misafir şeklinde oraya gitmiştik. Kuruşa ihtiyacımız olan bugünlerde bizden para istenmesini anlamlandıramıyoruz” ifadelerini kullandı.

TFF’den tepki çeken hareket: Hatayspor’a haciz gönderdi

Hatayspor’da kalecilik yapan Erce Kardeşler ise dünkü maç sonrasında “Tesisimiz yok, paramız yok. Bir kulübün ilk kez bu kadar sahipsiz kaldığını görüyorum. 5 aydır kaşar ekmek yiyip, idman sonrası duşu evde alıyoruz. Çok üzülüyorum. Tek isteğim ligde kalabilmek. Hatay halkı için buradayım” açıklaması yapmıştı.

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