TFF'den Yeni Klasman Temsilci Semineri Düzenlendi

TFF'den Yeni Klasman Temsilci Semineri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu, Yeni Klasman Temsilci Semineri düzenleyerek, futbol temsilcilerine önemli bilgiler sundu. Riva'daki seminer, klasman temsilci aday kurs ve sınavlarını başarıyla geçen adayların katılımıyla gerçekleşti.

Seminere TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural ile diğer kurul üyeleri ve temsilciler katıldı.

Adaletli Rapor Yazımına Vurgu

Seminerde konuşma yapan Mecnun Otyakmaz, "Hepinizin futbol ve spor kültürü geçmişiniz var. Federasyonumuzu ve ülkemizi en üst düzey şekilde temsil edeceksiniz. Önemli işler yapacağımıza tüm kalbimle inanıyorum," dedi. Otyakmaz, temsilcilerin gözlemlerini adaletli bir şekilde raporlamalarını isteyerek, "Önemli ayrıntıları asla atlamadan, kimseye haksızlık yapmadan raporunuzu hazırlayın," ifadelerine yer verdi.

Otyakmaz ayrıca, UEFA delegelerinin Temsilciler Kurulu'ndan seçileceğini de duyurdu.

Temsilciler Kurulu Başkanı Bural’dan Teşekkür

Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, zor bir sınav sürecinden geçerek başarı elde eden temsilcileri tebrik etti. Bural, "Hepinize seminerde ve görev alacağınız müsabakalarda başarılar diliyorum. Temsilcilerimiz büyük gayret ve özveriyle çalışmaktadır," şeklinde konuştu.

Bural, 2024-25 futbol sezonu kapsamında oynanan 906 profesyonel lig ve kupa müsabakaları için 1828 temsilci görevlendirmesi yaptıklarını belirtti. Ayrıca, temsilci raporlarının objektif bir şekilde yazıldığını vurguladı.

Seminerde Sürekli Eğitim

Seminerde, TFF Temsilci İşleri Müdür Yardımcısı Sadık Yıldırım, "Futbol Yönetim Sistemi Giriş, Formlar, Raporlama Yöntemi ve İdari Konular" konulu sunumunu gerçekleştirdi. Diğer katılımcılar arasında TFF Hukuk Müşavirliği'nden Disiplin Müfettişi Avukat Hakan Furkan Tarman, TFF Akreditasyon Müdürü Yahya Bolun ve TFF Temsilci İşleri Koordinatörü Baki Şahin yer aldı.

Seminer, Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi, katılımcılar seminerden memnuniyetle ayrıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.