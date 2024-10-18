TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu İlk Toplantısını Yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde kurulan Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu, önemli bir ilk toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantı, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Açıklamalar

Toplantıya, TFF Başkan Vekili ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz başkanlık ederken; Zafer Bahadır Saraç, Kerim Vural (Kurul Başkanı), Birol Aydın, Alpaslan Erkoç, Ayhan Yıldırım, Yakup Ümit Kihtir, Cem Çınar, Serdar Yıldız, Serkan Çakmaklı, Hasan Serkan Canmutlu, Hamza Doğan ve Uzman Harun Gürkan Acun gibi önemli isimler katıldı.

Önemli Başarılar ve Gelecek Hedefleri

Toplantıda, 2024-2025 sezonunda gerçekleştirilecek aktiviteler ele alındı. Kurul, geçmiş başarıları ve engelli spor federasyonlarının söz konusu alanlardaki gelişimlerini değerlendirdi. Ayrıca, yapılan ve yapılacak projelere dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Desteğe Vurgu

Mecnun Otyakmaz, toplantıda yaptığı konuşmada TFF olarak engelli futbolunu her zaman destekleyeceklerini vurguladı ve şunları kaydetti: "Sayın Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu liderliğinde, engelli futbolunun gelişimi için desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Engelli federasyonları ile olan stratejik işbirliğimiz neticesinde, Türkiye engelli futbolunda kaydettiği ilerlemeyle UEFA tarafından örnek gösterilmektedir. Başarılarımızı daha da büyütmek adına çalışmaya devam edeceğiz."

Kurul Başkanı Kerim Vural, Mecnun Otyakmaz’a verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.