TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri: Ağustos'un Kazananları

TFF'nin Riva'da yapılan değerlendirmesinde ağustos ayı Fair Play ve Sosyal Sorumluluk ödüllerini Yeni Malatyaspor, beIN SPORTS ve Florian Loshaj kazandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:46
TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri: Ağustos Ayı Sonuçları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Riva'da gerçekleştirilen kurulun ağustos ayı değerlendirmesi sonucunda, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk ödüllerinin sahipleri açıklandı. Üç ayrı kategorideki ödüller bu ay Yeni Malatyaspor, beIN SPORTS ve İstanbulspor oyuncusu Florian Loshaj'a verildi.

Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor, Türkiye'yi derinden sarsan orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla başlattığı "Geleceğe Nefes" kampanyasıyla sosyal sorumluluk ödülüne layık görüldü. Kulüp, diğer takımları da kampanyaya davet ederek Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig kulüplerinin geniş katılımını sağladı ve proje ulusal çapta güçlü bir dayanışma örneğine dönüştü.

beIN SPORTS

beIN SPORTS, amatör futbola destek veren beIN Squad projesiyle ödül aldı. Dünyada Fransa'dan sonra sadece Türkiye'de uygulanan bu proje kapsamında kadın, engelli ve erkek kategorilerinde mücadele eden 50 kulübe forma desteği ve medya görünürlüğü sağlandı. TFF'nin desteğiyle bu sezon ikincisi gerçekleştirilen projede, kulüplerin ilham veren hikayeleri hem beIN SPORTS ekranlarında hem de dijital platformlarda sporseverlerle buluşturuluyor.

Florian Loshaj

Florian Loshaj, Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor formasıyla gösterdiği örnek davranışla Fair Play Davranış Ödülüne layık görüldü. Loshaj, 10 Ocak 2024'te oynanan ve 2-2 biten maçta Yukatel Adana Demirspor oyuncusu Edouard Michut'un hava topu mücadelesinde dengesini kaybedip sert düşmesini engelleyerek ciddi bir sakatlığı önlemişti. Bu sezon ise İstanbulspor'un Manisa FK ile oynadığı maçta rakibi Mamadou Cissokho'nun benzer şekilde sakatlanmasının önüne geçti; kurul, Loshaj'ı ikinci kez Fair Play Ödülü'ne layık gördü.

Kurul kararı, futbolun centilmenlik ve saygı temelli değerlerini vurgulayan bu davranışları takdirle karşıladı ve ödüller aracılığıyla örnek uygulamaları ön plana çıkarmaya devam edeceklerini belirtti.

