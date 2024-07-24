TFF Merkez Hakem Kurulu'nda Yeni Görev Dağılımı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) yeni görev dağılımı gerçekleştirilmiştir. Yapılan açıklamalara göre, Merkez Hakem Kurulu, başkan Ferhat Gündoğdu önderliğinde çeşitli görevleri paylaşmıştır.

Görev Dağılımı

Merkez Hakem Kurulu'ndaki görev dağılımı şu şekilde belirlenmiştir:

Başkan Vekili: Ahmet Şahin

Ahmet Şahin Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK): Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım

Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım 2. ve 3. Lig Müsabaka Sorumluları: Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ali Zağlı

Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ali Zağlı Eğitim ve VAR Sorumluları: Sebahattin Şahin, İbrahim Çınar

Sebahattin Şahin, İbrahim Çınar BAL Sorumluları: İbrahim Çınar, Hikmet Öksüzoğlu, Ziya Çetin

İbrahim Çınar, Hikmet Öksüzoğlu, Ziya Çetin Kadın Futbolu Sorumlusu: Ziya Çetin

Ziya Çetin Plaj Futbolu Sorumlusu: Ali Zağlı

Ali Zağlı Futsal Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu

Bölge Sorumluları

Ayrıca, bölge sorumluları da aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Bölge: Ahmet Şahin

Ahmet Şahin 2. Bölge: Yunus Yıldırım

Yunus Yıldırım 3. Bölge: İbrahim Çınar

İbrahim Çınar 4. Bölge: Sebahattin Şahin

Sebahattin Şahin 5. Bölge: Ali Zağlı

Ali Zağlı 6. Bölge: Hikmet Öksüzoğlu

Hikmet Öksüzoğlu 7. Bölge: Ziya Çetin

Ziya Çetin 8. Bölge: Mustafa Kamil Abitoğlu

Bu yeni görev dağılımı ile Türkiye futbolunun hakem yönetimi daha etkin bir hale gelecektir.