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TFF MHK Ekim Eğitim Çalışmalarına Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ekim ayı eğitim seminerini Riva Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 23:09
TFF MHK Ekim Eğitim Çalışmalarına Başladı

TFF MHK Ekim Ayı Eğitim Çalışmalarının İlk Günü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ekim ayı eğitim çalışmalarının ilk gününü başarıyla tamamladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen hakem semineri, Üst Klasman Hakemleri (ÜKH) ve VAR kadrosunun katılımıyla TFF Riva Tesisleri'nde yapıldı. Eğitim çalışmaları, MHK koordinasyonu ile TFF ve UEFA profesyonelleri tarafından yönetildi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK üyeleri, Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira, Hakem Fitnes Danışmanı Werner Helsen, Hakem ve Eğitim Danışmanı Alan Snoddy, VAR Danışmanı Joao Capela ve Ulusal Eğitimci, Hakem Atletik Performans Departmanı ekibi tam kadro olarak etkinlikte yer aldı.

Seminerin ilk gününde, sahaya kurulan ekranlar aracılığıyla UEFA'nın yeni uyguladığı modern saha çalışması olan yoğun fiziksel aktivite sonrası karar verme eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitim, Werner Helsen ve Atletik Performans Departmanı tarafından MHK ve Vitor Melo Pereira gözetiminde uygulandı.

Etkinliğin ikinci ve üçüncü gününde, MHK, Vitor Melo Pereira, Alan Snoddy ve Joao Capela, Trendyol Süper Lig ve Trendyol Birinci Lig'in güncel kliplerinden oluşan sunumlar yapacak ve katılımcılara geri bildirimde bulunacaklar.

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