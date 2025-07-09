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TFF Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 11:57
TFF Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da Başladı

TFF Olağan Mali Genel Kurulu Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara JW Marriott Oteli'nde başlamış bulunuyor. Toplantıya, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile Süper Lig ve diğer alt liglerin kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışı, gerekli çoğunluğun 185 delege ile sağlanması ve Bayram Saral'ın divan başkanlığına seçilmesiyle gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da başladı. Ankara JW Marriott...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da başladı. Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısına, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Süper Lig ve diğer alt liglerin kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da başladı. Ankara JW Marriott...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da başladı. Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısına, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Süper Lig ve diğer alt liglerin kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.

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