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TFF seçime gidiyor! Başkan Büyükekşi duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karar gereği 18 Temmuz tarihinde Seçimli Genel Kurul gerçekleştirilecek. Başkan Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili açıklamasında Mali Genel Kurul'un 18 Temmuz'da Seçimli Genel Kurul'u olarak toplanacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 12:43
TFF seçime gidiyor! Başkan Büyükekşi duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başkanlık göreviin yürüten Mehmet Büyükekşi, yaptığı bir son dakika açıklamasında federasyonun 18 Temmuz'da seçim yapacağını duyurdu.

Başkan Mehmet Büyükekşi, bir dizi etkinlik düzenlemek üzere deprem bölgelerine bir ziyarette bulundu. Ziyaretini tamamlayan Büyükekşi, akşam saatlerinde Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'na geçme hazırlığı yaparken burada TFF heyetiyle bir açıklama yapan Büyükekşi, önemli bilgiler verdi.

TFF seçime gidiyor! Başkan Büyükekşi duyurdu

Kok sayıda kulübün değişikliğe gitmesini istediği TFF Yönetimi ile ilgili Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağanüstü seçimler için noter onaylı imza toplama işlemi başlatılacaktı.

"SEÇİMLİ GENEL KURUL KARARI ALINDI"

Adıyaman'a geçen TFF Başkanı Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağanüstü seçime yönelik noter onaylı imza toplama işlemi ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya 18 Temmuz günü seçimli genel kurul yapma planı içerisinde oldukları yanıtını verdi. Büyükekşi, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi Temmuz'da Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi olarak 2 yılımızı geride bırakacağız. Yönetim kurulunda aldığımız karar gereği 18 Temmuz tarihinde seçimli genel kurul yapacağız. Genel Kurulumuzun kongre şeklinde yapılmasına karar verdik. 18 Temmuz'da gerçekleştireceğimiz Seçim Genel Kurulumuzun Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum."

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