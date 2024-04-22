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TFF, Süper Lig kulüplerini disipline sevkediyor: İşte sevk edilen takımlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında yaşanan olaylar sonrası Galatasaray ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk ediyor.

Yayın Tarihi: 22.04.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 22:22
TFF, Süper Lig kulüplerini disipline sevkediyor: İşte sevk edilen takımlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları duyurdu. Süper Lig'in 33. haftasındaki müsabakaların ardından Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray ve Gaziantep FK kulüpleri, 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca, Galatasaray, 'talimatlara aykırı hareket' sebebiyle disiplin kuruluna gönderildi.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Kayserispor ise 'saha olayları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz da 'talimatlara aykırı hareket' sebebiyle disipline sevkedildi.

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