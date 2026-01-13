TFF Tahkim Kurulu 57 Futbolcunun Hak Mahrumiyeti Cezasını Onadı

TFF Tahkim Kurulu 57 futbolcunun cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 3 ve 9 ay hak mahrumiyeti cezası verilen 57 futbolcunun disiplin cezalarını onadı. Karar, TFF’nin resmi internet sitesinden duyuruldu.

Tahkim Kurulu kararı ve gerekçesi