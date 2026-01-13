TFF Tahkim Kurulu 57 Futbolcunun Hak Mahrumiyeti Cezasını Onadı

TFF Tahkim Kurulu 57 futbolcunun cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 3 ve 9 ay hak mahrumiyeti cezası verilen 57 futbolcunun disiplin cezalarını onadı. Karar, TFF’nin resmi internet sitesinden duyuruldu.
Tahkim Kurulu kararı ve gerekçesi
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) tarafından bahis eyleminde bulundukları tespit edilen futbolcuların itiraz dilekçeleri Tahkim Kurulu tarafından incelendi. Yapılan değerlendirmede, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca verilen cezalarda; sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle başvuruların reddine ve kararların onanmasına oybirliğiyle karar verildi.
Hak mahrumiyeti cezası onanan futbolcular
3 ay hak mahrumiyeti
İsmail Güner, Kaan Atakan, Kaan Ün, Kaan Yıldırım, Kerem Yaşa, Korkmazcan Dernek, Kürşat Babamoğlu, Mehmet Aydın, Mehmet Can Kocabaş, Mehmet Çetin, Mehmet Kaan Gündüz, Mehmet Küçükdurmuş, Mert Efe Çölbeyi, Mert Korkmaz, Muhammed Enes Salik, Muhammed Eren Türkmen, Muhammed Halit Birçerpanlı, Muhammed Mustafa Yıldırım, Muhammed Samed Karakoç, Muhammet Furkan Kılıç, Muhammet Özkan, Murat Elkatmış, Murat Şenel, Musa Gürel, Musa Yüksel, Mustafa Aköz, Mustafa Köroğlu, Muzaffer Cem Kablan, Mücahit Aslan, Mümin Uyar, Necati Bilgiç, Nevzat Gezer, Nihat Koç, Nimet Kayaalp, Ogün Er, Oğuzhan Dertli, Tayfun Çulha, Tayfun İkiz, Tufan Kelleci, Tugay Gündem, Tunahan Demir, Tunahan Güngör, Uğurcan İkikardeş, Umut Karataş, Utku Öztürk, Vedat Böyükgül, Yasin Dülger, Yasin Yiğit Berber, Yavuz Selim Taşer, Yunus Emre Kobya, Yunus Emre Köse, Yusuf Ali Çakır, Yusuf Delen, Yusuf Mert Tunç, Ziyahan Erbaşı
9 ay hak mahrumiyeti
Mehmet Turan Karamahmut, Necmican Cebeci
