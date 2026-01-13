Trabzonspor İstanbul Zirvesi: Transfer ve İkinci Yarı Planları

Trabzonspor İstanbul Zirvesinde: Transfer ve İkinci Yarı Hazırlıkları

Yönetim ve teknik ekip bir araya geldi

Trabzonspor yönetimi ile teknik heyeti, devam eden transfer çalışmaları ve sezonun ikinci yarısına yönelik planlamalar doğrultusunda İstanbul'da toplandı.

Toplantıya katılanlar arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emrah Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke yer aldı.

Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, kulübün mevcut durumu kapsamlı şekilde ele alındı. Sezonun ikinci yarısı öncesi teknik ve idari planlamalar detaylı olarak masaya yatırılırken, takımın hedefleri doğrultusunda izlenecek transfer ve kadro stratejisi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıdan çıkan kararlar ve olası transfer gelişmeleriyle ilgili detayların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

