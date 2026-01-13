Trabzonspor İstanbul Zirvesi: Transfer ve İkinci Yarı Planları

Trabzonspor yönetimi ve teknik heyeti, transfer çalışmaları ve sezonun ikinci yarı planları için İstanbul'da toplandı; değerlendirmede transfer stratejileri konuşuldu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 23:42
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 23:42
Trabzonspor İstanbul Zirvesinde: Transfer ve İkinci Yarı Hazırlıkları

Yönetim ve teknik ekip bir araya geldi

Trabzonspor yönetimi ile teknik heyeti, devam eden transfer çalışmaları ve sezonun ikinci yarısına yönelik planlamalar doğrultusunda İstanbul'da toplandı.

Toplantıya katılanlar arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emrah Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke yer aldı.

Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, kulübün mevcut durumu kapsamlı şekilde ele alındı. Sezonun ikinci yarısı öncesi teknik ve idari planlamalar detaylı olarak masaya yatırılırken, takımın hedefleri doğrultusunda izlenecek transfer ve kadro stratejisi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıdan çıkan kararlar ve olası transfer gelişmeleriyle ilgili detayların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

