Çaykur Rizespor, Serik'te İkinci Yarı Kampını Sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Antalya Serik'teki kamp programıyla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor; Recep Uçar yönetimindeki idman yarınki son çalışma ile tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 23:41
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 23:45
Kamp programı hız kesmiyor

Çaykur Rizespor, sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesindeki kamp programıyla aralıksız sürdürüyor. Trendyol Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden olan yeşil-mavililer, teknik ekibin belirlediği plan doğrultusunda sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Antrenman detayları

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde başlayan idmanlar, ilk etapta ısınma hareketleri ile yapıldı. Ardından futbolcular rondo çalışmasına geçerken, antrenman programında geçiş oyunları ve savunma organizasyonları üzerinde de özel olarak duruldu.

Yeşil-mavililer, kamp takviminin son gününde yarın gerçekleşecek son idmanla birlikte programı tamamlamış olacak.

