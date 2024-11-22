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TFF Tahkim Kurulu, Mete Vardar'ın Cezasını İndirdi

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'ın para cezasını 600 bin liradan 450 bin liraya düşürdü.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 20:46
TFF Tahkim Kurulu, Mete Vardar'ın Cezasını İndirdi

TFF Tahkim Kurulu'ndan Yerinde Karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar'ın para cezasında dikkat çekici bir indirim yaptı.

TFF'den gelen resmi açıklamada, Vardar'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 600 bin liralık para cezası'nın takdiri indirim uygulanarak 450 bin liraya düşürüldüğü belirtildi.

Göztepe'nin İtirazları Reddedildi

Ayrıca, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Göztepe Kulübü'nün itirazlarının reddedildiği ve toplamda 468 bin lira para cezası verildiği açıklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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