TFF Teknik Direktörleri 2026 Hedeflerini Planladı

TFF Teknik Direktörleri Koordinasyon Toplantısı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun teknik alanında görev yapan direktörleri, 2025 yılı çalışmalarını değerlendirmek ve 2026 yılı hedeflerini planlamak amacıyla bir araya geldi. Toplantı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi.

Toplantıya; Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, Kadın Futbol Direktörü Oray Baykal ve Amatör Futbol Direktörü Zafer Şen katıldı. Gündemde 2025 yılı teknik faaliyet raporları ile departmanlar arası daha uyumlu ve bütüncül bir çalışma modeli oluşturulması vardı; 2026 yılında yürütülecek ortak projeler ve iş birliği süreçleri üzerine kapsamlı planlamalar yapıldı.

Samet Aybaba

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba: "Genç Milli Takımların gelişim sürecini güçlendirmek için tüm yaş kategorilerinde tutarlı bir teknik anlayışı oluşturmak zorundayız. Direktörlükler arası uyum, oyuncu gelişiminin her aşamasında sürdürülebilir bir yapı oluşturmamıza yardımcı oluyor" dedi.

Emrah Bayraktar

Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar: "Geçtiğimiz yıl Elit Gelişim Liglerinin yapısal, organizasyonel, teknik ve denetleme alanlarında önemli bir yeniden yapılanma süreci gerçekleştirdik. Bu yıl ise bu yapıyı sahaya daha etkili şekilde yansıtmak adına, Elit Gelişim Liglerinde görev yapan antrenörlerimizin bölgesel eğitim programlarına ağırlık vereceğiz. Antrenör eğitimi, sürdürülebilir oyuncu gelişiminin temel unsurlarından biridir. Bugünkü toplantı, tüm direktörlüklerimizin bu süreçte ortak hareket etmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu."

Oray Baykal

Kadın Futbol Direktörü Oray Baykal: "Kadın futbolunda artan ilgi ve gelişen altyapı, önümüzdeki dönemde daha güçlü projeler üretmemizi sağlıyor. 2026 yılı için hedefimiz, kadın futbolunda hem oyuncu gelişimini hem de teknik yapılanmayı destekleyen yeni adımlar atmak. Departmanlar arası iş birliği, bu sürecin en önemli unsurlarından biri" ifadelerini kullandı.

Zafer Şen

Amatör Futbol Direktörü Zafer Şen: "Amatör futbol, futbol gelişiminin temelini oluşturuyor. Oyuncularımız amatör futboldan Elit Gelişim Liglerine, oradan da milli takımlara ve profesyonel futbola uzanan bir yolculuk içinde ilerliyor. Bu yolculuğun sağlıklı işlemesi için tüm teknik departmanlarımızın uyum içinde çalışması büyük önem taşıyor. Bugünkü toplantı, bu uyumun güçlenmesi adına önemli bir adımdı" diye konuştu.

Toplantı, TFF’nin teknik alanında görev yapan direktörlükleri arasında iş birliği ve koordinasyonun daha da güçlendirilmesi yönünde ortak iradenin vurgulanmasıyla sona erdi.

