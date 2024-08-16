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TFF, Üç Kulübün Maçlarını Erteledi

TFF, Avrupa kupalarında mücadele edecek Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in 3. haftadaki maçlarını erteledi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 16:23
TFF, Üç Kulübün Maçlarını Erteledi

TFF'den Maç Erteleme Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'nın önemli turnuvalarında boy gösterecek olan kulüpler için önemli bir karar aldığını duyurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yer alacak olan Galatasaray ile UEFA Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki karşılaşmaları ertelendi.

Erteleme Sebebi ve Maç Tarihleri

TFF'nin resmi açıklamasında, "Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig etabına kalmadan önceki son aşama olması nedeniyle ülkemiz puanı açısından son derece önemlidir. Bu doğrultuda yapmış olduğumuz istişareler neticesinde, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yer alması planlanan Galatasaray-Gaziantep FK, Trabzonspor-Bellona Kayserispor ve Samsunspor-RAMS Başakşehir karşılaşmaları, federasyonumuz tarafından ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca,

“UEFA Avrupa Ligi play-off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş Kulübü ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçecektir.” denildi.

Kayıtlara Geçen Tarihler

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplere başarılar dilenen TFF, Galatasaray-Gaziantep FK karşılaşmasının 24, 25 veya 26 Eylül tarihlerinde oynanacağını; Trabzonspor-Bellona Kayserispor ve Samsunspor-RAMS Başakşehir maçlarının ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde yapılacağını belirtti. Kesin programın ise ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi.

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