DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,56 -0,07%
ALTIN
4.378,95 -0,09%
BITCOIN
4.789.994,58 0,45%

TFF ve TESFED Anlaştı: Türkiye'ye eSüper Lig Geliyor

TESFED, TFF ile eSüper Lig dahil futbol espor liglerinin düzenlenmesi konusunda resmi mutabakata vardıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 23:35
TFF ve TESFED Anlaştı: Türkiye'ye eSüper Lig Geliyor

TFF ve TESFED Anlaştı: Türkiye'ye eSüper Lig Geliyor

Futbol esporunda resmi iş birliği

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında, ülkemizdeki futbol espor liglerinin düzenlenmesi konusunda resmi bir mutabakata varıldı. Kurumların duyurusu, eSüper Lig başta olmak üzere lig organizasyonlarını kapsıyor.

TESFED açıklamayı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı: "TFF ile eSüper Lig olmak üzere ülkemizdeki futbol espor liglerinin düzenlenmesi konusunda resmi olarak mutabakata varıldığını memnuniyetle bildiriyoruz. Bu mutabakat, liglerin organizasyonunun yanı sıra futbol oyunlarında emilli futbol takımlarının oluşturulması süreçlerini de kapsamaktadır."

Açıklamada, iki federasyonun Türkiye'yi uluslararası arenada en güçlü şekilde temsil etmek amacıyla bir araya geldiği belirtildi. Metinde, "Ortak hedefimiz, futbol esporu alanında ülkemizi global ölçekte daha rekabetçi, profesyonel ve sürdürülebilir bir noktaya taşımaktır. Bu iş birliği ve mutabakatın Türk espor ekosistemi için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, bu iş birliğinin lig organizasyonlarını şekillendireceğini ve futbol esporunda milli takım oluşturma süreçlerini kapsadığını vurguladı. Konuyla ilgili detaylar ve yol haritası hakkında ilerleyen dönemde yapılacak resmi açıklamalar takip edilecek.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 3-2 St. Patrick's: Solskjaer'den Taktik Değişikliği ve Kritik Değerlendirme
2
Başakşehir - Universitatea Craiova: Konferans Ligi Play-off Eşleşmesi
3
UEFA Avrupa Ligi: Play-off'a Kalan 12 Takım — Panathinaikos, Samsunspor'un Rakibi
4
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off'ta Panathinaikos ile eşleşti
5
Beşiktaş-St. Patrick's: Kartal Kayra 'Final İçin Yola Devam'
6
Audi Wingfoil Racing Dünya Kupası İstanbul'da başladı
7
Beşiktaş 3-2 St. Patrick's: Stephen Kenny'den maç sonrası değerlendirme

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası