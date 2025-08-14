TFF ve TESFED Anlaştı: Türkiye'ye eSüper Lig Geliyor

Futbol esporunda resmi iş birliği

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında, ülkemizdeki futbol espor liglerinin düzenlenmesi konusunda resmi bir mutabakata varıldı. Kurumların duyurusu, eSüper Lig başta olmak üzere lig organizasyonlarını kapsıyor.

TESFED açıklamayı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı: "TFF ile eSüper Lig olmak üzere ülkemizdeki futbol espor liglerinin düzenlenmesi konusunda resmi olarak mutabakata varıldığını memnuniyetle bildiriyoruz. Bu mutabakat, liglerin organizasyonunun yanı sıra futbol oyunlarında emilli futbol takımlarının oluşturulması süreçlerini de kapsamaktadır."

Açıklamada, iki federasyonun Türkiye'yi uluslararası arenada en güçlü şekilde temsil etmek amacıyla bir araya geldiği belirtildi. Metinde, "Ortak hedefimiz, futbol esporu alanında ülkemizi global ölçekte daha rekabetçi, profesyonel ve sürdürülebilir bir noktaya taşımaktır. Bu iş birliği ve mutabakatın Türk espor ekosistemi için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, bu iş birliğinin lig organizasyonlarını şekillendireceğini ve futbol esporunda milli takım oluşturma süreçlerini kapsadığını vurguladı. Konuyla ilgili detaylar ve yol haritası hakkında ilerleyen dönemde yapılacak resmi açıklamalar takip edilecek.