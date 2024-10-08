TFF, Vitor Melo Pereira ile Hakem Gelişimi İçin Önemli Bir Adım Attı

Yeni Hakem Gelişim Direktörü: Vitor Melo Pereira

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Portugizli hakem Vitor Melo Pereira'nın Hakem Gelişim Direktörü olarak atandığını resmi olarak bildirdi.

Görevine Başladı

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, Pereira, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Görüşme Detayları

Görüşme, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. TFF Yönetim Kurulu Danışmanı Serdar Yıldız'ın da bulunduğu toplantıda, Pereira'nın deneyimi ve hedefleri hakkında bilgi paylaşıldı.

İki Yıllık Sözleşme

Uzun yıllar elit seviyede FIFA hakemi olarak görev yapmış olan Vitor Melo Pereira ile TFF, toplamda iki yıl süreli bir sözleşme imzalamıştır. Bu atama ile Türk hakemliğinin uluslararası standartlara ulaştırılması hedefleniyor.