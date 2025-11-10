TFF, Zorbay Küçük’ün idari tedbirini kaldırdı

PFDK kararının detayları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üst klasman hakemi Zorbay Küçük hakkında yürütülen dosyayı incelediğini ve idari tedbirin kaldırılmasına karar verdiğini açıkladı.

Açıklama, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Av. Başbuğ Pınarbaşı imzasıyla yapıldı. Kurulun, 10.11.2025 tarihli ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında aldığı karar kamuoyuyla paylaşıldı.

PFDK açıklamasında, bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi Zorbay Küçük’ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçelerinin ve dosya içindeki bilgi ile belgelerin birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Dosya incelenerek idari tedbir kaldırılmış ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildiği kaydedildi.

