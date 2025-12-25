DOLAR
Thomas Reis: İlk yarı bizim adımıza başarılı geçti

Thomas Reis, 2025-2026 sezonunun ilk yarısını başarılı buldu; Samsunspor ligde 6., Konferans Ligi'nde 8., Türkiye Kupası’nda ilk maçını kazandı. Sözleşme görüşmeleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:11
Thomas Reis: "İlk yarı bizim adımıza başarılı geçti"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 2025-2026 sezonunun ilk yarısını değerlendirerek Süper Lig, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası’ndaki performansın başarılı olduğunu söyledi.

UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Samsunspor, Konferans Ligi'nde 8., ligde 6. sırada bulunuyor ve Türkiye Kupası'nda ilk maçını kazandı. Kırmızı-beyazlılar, Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Alman teknik direktör Thomas Reis, yılın son maçının ardından ilk yarıyı 'başarılı' olarak değerlendirdi.

Şu andaki başarımızı sezon başında teklif etseler kabul ederdim

"Ligdeki pozisyonumuza baktığımızda 6. sıradayız. Son aylarda belki istemediğimiz sonuçları aldık ama fena da bir performans göstermedik açıkçası. Yılın geneline baktığımızda tüm seneye baktığımızda bizim adımıza harika geçti diyebilirim. Umarım Ocak ayında çok daha iyi bir performans gösterir, güçlü oyun göstererek daha güzel yerlere getiririz diye ümit ediyorum. Kolay olmayacak elbette ama hedefimiz bu olacak ve alacağımız iyi sonuçlarla da hep birlikte bunu kutlarız diye ümit ediyorum. İlk yarıda takım halinde göstermiş olduğumuz performansı ‘harika’ olarak değerlendirebilirim. Takım halinde, kulüp olarak tecrübe ettiğimiz çok güzel bir tecrübe oldu. Samsunspor sonuç olarak uluslararası kulvarlarda uzun bir aradan sonra ilk defa Avrupa sahnesinde, grup aşamasında oynamaya başladı. Grup aşamasında ne yazık ki bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Çünkü ilk 8’e kalabilmek için çok iyi bir fırsatımız vardı. Ancak biz ilk 8’e kalma noktasında o kaybı ne AEK Atina karşılaşmasında ne de Mainz 05 karşılaşmasında Kaybettik. Açıkçası bence o şansı biz Breidablik deplasmanında kaybettik diyebilirim. Çünkü birçok fırsatımız vardı onları değerlendiremedik. Şayet ligin başında bize bana böyle bir şey sorulmuş olsaydı, ‘İlk yarıdan sonra işte ligde hem 6. sırada olacaksınız, Avrupa’da son 24’te olacaksınız, son 16’ya kalmak için bir play-off karşılaşması oynayacaksınız ve kupada da ilk maçınızı kazanacaksınız’ diye teklif edilmiş olsaydı bunu kabul ederdim. Çok önemli oyuncularımızdan yoksun bir şekilde uzun bir süre oynamak zorunda kaldık. Bu genç oyuncularımız için de çok iyi bir fırsat oldu. Daha fazla dakika bulmak, daha fazla süre bulmak anlamında. Genel itibariyle iyi bir kadroya sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Ligin ikinci yarısına da umarım çok iyi bir başlangıç yapar ve tüm kulvarlarda da çok iyi bir performans gösteririz"

Sözleşme yenileme konusunda henüz anlaşmadık ama kalbim ve aklım burada

"Şu an için anlaşmış olduğumuz bir durum yok. Normalde açıkçası sözleşmemle alakalı konuşmak istemezdim ama görüşmeler sonuç olarak devam ediyor. Belki ilerleyen dönemde, ilerleyen haftalarda bir anlaşmaya varacağız. Görüşmeler devam ediyor menajerim ve ben de zaten kulüpte konuşuyoruz. Ama dün ya da ondan önceki gün henüz varılmış bir anlaşma yok. Herhangi bir kafa karışıklığım yok bu arada kendi sözleşmemle alakalı. Görüşmeler devam ediyor. Çok rahatım. Yani oyuncular gibi herhangi bir kafa karışıklığı yok bende. Kalbimle de aklımla da buradayım. Samsunspor’dayım ve burada olduğum için de hem mutluyum hem de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım her zaman"

Kupa formatını eleştiriyorum, çok fazla maç var ve insanlar da ilgi göstermiyor

"Umarım ikinci yarı da bizim adımıza çok daha iyi geçer. Hem ligde hem Avrupa’da ve diğer kulvarlarda da bizim adımıza iyi geçer. Konferans liginde ne yazık ki playoff’lara kaldık ama son 16’ya kalmak için de çok iyi bir fırsatımız var. Türkiye Kupası’nı oynadık. Açıkçası formatı biraz eleştiriyorum, çılgınca diyebilirim. Çünkü oynamamız gereken çok fazla karşılaşma var grup aşamasında. İnsanların da çok fazla ilgi gösterdiğini düşünmüyorum."

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

