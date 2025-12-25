Kepez'de Yetişen Güreşçiler Türk Güreşine Yeni Şampiyonlar Kazandırıyor

Kepez'de güreş altyapısı geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor

Sporcu Fabrikası Kepez Belediyespor, altyapı çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Türk güreşine yeni şampiyonlar kazandırmanın gururunu yaşıyor. Kulüp, yetiştirdiği sporcularla hem ulusal hem uluslararası arenada dikkat çekiyor.

Altyapıdan milli takıma uzanan başarı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün altyapısı, yaz ve kış spor okulları aracılığıyla güreşe yeni yetenekler kazandırıyor. Kulübün Minik Kızlar Güreş Takımı, 2025 yılında Minikler Türkiye Şampiyonu olarak kulübün başarılarına bir yenisini ekledi. Kulüp, milli takım kadrolarına sporcu yetiştirme noktasında da önemli bir rol oynuyor.

Antrenörün vizyonu ve eğitimin önemi

Güreş idmanları, eski milli sporcu ve deneyimli antrenör Meral Kaya yönetiminde, disiplin ve özveriyle yürütülüyor. Kaya'nın yaklaşımı yalnızca madalya odaklı değil; sporcuların karakter gelişimini de ön planda tutuyor.

Meral Kaya'nın sözleri kulübün felsefesini özetliyor: "Biz çocuklarımıza önce minderde durmayı, kaybettiğinde ayağa kalkmayı ve asla vazgeçmemeyi öğretiyoruz. Burada yetişen her sporcu, önce iyi bir birey, sonra başarılı bir sporcu oluyor. Hedefimiz sadece madalya değil, Türk güreşinin geleceğini inşa etmek".

Kepez’deki bu disiplinli altyapı çalışması, Türk güreşine yeni isimler kazandırmaya ve sporun ruhunu genç nesillere aktarmaya devam ediyor.

