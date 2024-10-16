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Thomas Reis: Mourinho ile Karşılaşmanın Heyecanı

Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe maçı öncesinde Mourinho'ya rakip olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:44
Thomas Reis: Mourinho ile Karşılaşmanın Heyecanı

Thomas Reis, Mourinho ile Rakip Olmanın Heyecanını Yaşıyor

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde, ünlü teknik adam Jose Mourinho ile karşılaşmanın heyecanını yaşıyor.

Ligdeki Başarılarıyla Dikkat Çekiyor

Almanya'da Schalke 04 ve Bochum gibi takımları çalıştıran Reis, Türkiye'deki ilk deneyiminde Samsunspor ile 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 18 puanla lider Galatasaray'ın hemen ardından ikinci sırada yer alıyor.

Mourinho ile Karşılaşma Heyecanı

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Reis, Fenerbahçe’nin deneyimli teknik direktörü Mourinho ile oynamanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti:

"Mourinho gibi çok büyük bir hocaya karşı rakip olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çok büyük bir tecrübeye sahip. Avrupa'nın büyük takımlarda hocalık yaptı. Bu maçın zor geçeceğini biliyoruz ve takım olarak çok iyi savaşmamız gerekiyor."

Puan Hedefiyle Sahaya Çıkacaklar

Reis, Fenerbahçe’nin önemli oyunculara sahip olduğunu ve zorlu bir karşılaşma beklediğini söyledi:

"Böyle büyük bir takıma karşı istediğimiz oyunu sahaya koyacağız. Oyuncularım bu bilinçle mücadele edecekler. Bu özel maçtan puan veya puanlar almayı umuyoruz."

Şartlar ve Beklentiler

Alman teknik adam, Fenerbahçe’nin kalitesini vurgulayarak, hatalı bulundukları anların kendilerine sorun yaratabileceğini ekledi:

"Merkezde top kaybı yaparsak hızlı geçiş oyunlarına yakalanabiliriz. Bu nedenle topa sahip olmalı ve kendi oyun felsefemizi sahaya yansıtmalıyız."

Reis, Fenerbahçe karşısında takımının kazanma ritmini koruyarak, sahada etkili bir performans sergileyeceğini sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Samsunspor'un...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis (sağda), Nuri Asan Tesislerinde AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Samsunspor'un...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis (sağda), Nuri Asan Tesislerinde AA muhabirine açıklamada bulundu.

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