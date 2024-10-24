Thomas Reis'ten Agresif Oyun Vurgusu

Samsunspor'un Hedefi: Agresif Oyun

Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, takımının agresif oyun felsefesine olan bağlılığını vurguladı. 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacakları maçı değerlendiren Reis, rakiplerine karşı önde baskı yapmanın önemine dikkat çekti.

Kasımpaşa ile Zorlu Bir Karşılaşma Bizi Bekliyor

Reis, Kasımpaşa'nın güçlü bir rakip olduğunu belirterek, "Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Onların mücadeleci yapısı her hafta kendini gösteriyor. Bizim de bu maçta önceki performansımızı göstermemiz gerekiyor" dedi.

Agresif Oyun Felsefesi Ön Planda

Reis, takımların öne geçtiklerinde skoru tutmak için geriye yaslandığını, ancak kendilerinin bu yaklaşımda olmadığını dile getirerek, "Felsefemizin gereği agresif olmamız lazım. Baskılarımızın net olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Defansif Anlayışta Değişiklik Yok

Son iki maçta hatalı goller yediklerini ifade eden Reis, "Defansif anlamda herhangi bir değişiklik olmayacak. Hatalar olabiliyor ama önemli olan bu durumda takımın gösterdiği reaksiyon" dedi. Defansın sadece dört kişiyle yapılmadığını, tüm oyuncuların hem ofansif hem de defansif katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.