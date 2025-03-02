THY Avrupa Ligi Erteleme Maçında Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Beko, yarın Paris Basketbol ile THY Avrupa Ligi erteleme maçında karşı karşıya geliyor.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 10:14
THY Avrupa Ligi Erteleme Maçında Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile Karşılaşıyor

THY Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 17. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşılaşacak.

Maç, Adidas Arena'da oynanacak ve TSİ 22.30'da başlayacak.

İlk 26 karşılaşmasında 17 galibiyet ve 9 mağlubiyet elde eden sarı-lacivertliler, lider Olympiakos'un ardından 2. sırada yer alıyor. Fransa temsilcisi ise bu süreçte 16 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak 4. sırada konumlanmış durumda.

İki takım arasındaki bu mücadele, Aralık 2024'te oynanması planlanmıştı; ancak ev sahibi ekipteki oyuncuların yaşadığı salgın hastalık nedeniyle ertelenmişti.

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