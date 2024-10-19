THY Avrupa Ligi'nde İlk Çift Maç Haftası Geride Kaldı

THY Avrupa Ligi'nde İlk Çift Maç Haftası

Basketbolun kulüpler bazındaki önde gelen organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk çift maç haftası tamamlandı. Bu haftanın sonunda Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız, liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Performansı

Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, 3. hafta maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi ve sahasında 76-57 ile sezonun ilk yenilgisini aldı. Ancak, bu maçtan 2 gün sonra 4. haftada Almanya'da Alba Berlin'i 78-71'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe Beko, şu anda 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile 5. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes de bu hafta bir galibiyetle öne çıktı. Lacivert-beyazlılar, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 3. haftada Maccabi Playtika'ya 93-91 kaybetti. Ancak, 4. haftada Yunan temsilcisi Olympiakos'u sahasında 91-89 yenmeyi başardı. Anadolu Efes, 2 galibiyet ve 2 yenilgi ile 9. sırada tamamladı.

Kızılyıldız Lider Konumda

4. haftanın sonunda liderlik konumu Kızılyıldız'a geçti. Ekip, çift maç haftasında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 76-57 ile geçerken, Barcelona'ya uzatma sonucunda 98-84 kaybetti. Kızılyıldız, ligde 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile puan durumu itibarıyla averajla lider durumda.

Son Şampiyon Panathinaikos İki Yenilgi Aldı

Ergin Ataman'ın hocası olduğu Panathinaikos, çift maç haftasında bekleneni veremedi. Yunan ekibi, Paris Basketbol'a karşı 84-80'lik bir yenilgi alırken, Real Madrid'e de 90-86 kaybetti. İlk iki yenilgisini alan Panathinaikos, 2 galibiyet ve 2 yenilgi ile 6. sırada bulunuyor.

Türk Basketbolcuların Performansı

Avrupa'daki Türk oyuncular, bu hafta istedikleri performansları sergileyemedi. Cedi Osman, Paris Basketbol maçında 3 sayı, Real Madrid karşısında ise 13 sayı kaydetti. Ömer Faruk Yurtseven ise Paris takımına karşı 2, Real Madrid'e karşı ise 8 sayı atarak haftayı tamamladı. Monaco'daki Furkan Korkmaz, sakatlığı nedeniyle iki maçta da süre alamadı.

MVP'ler Vezenkov ve Larkin

Çift maç haftasının En Değerli Oyuncuları (MVP) olarak Olympiakos'tan Sasha Vezenkov ve Anadolu Efes'ten Shane Larkin öne çıktı. Vezenkov, 3. haftada EA7 Emporio Armani Milan'a karşı 22 sayı ve 7 ribaund ile 31 verimlilik puanı toplarken, Larkin, Olympiakos maçında 24 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle 30 verimlilik puanı alarak haftanın MVP'si oldu.

Puan Durumu ve Haftanın Maçı

THY Avrupa Ligi'nde, 3. ve 4. haftaların sonuçları ve puan durumu aşağıdaki gibidir:

3. Hafta Sonuçları:

Alba Berlin-LDCL ASVEL: 84-79

Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız: 57-76

Maccabi Playtika-Anadolu Efes: 93-91

Olympiakos-EA7 Emporio Armani Milan: 89-68

Virtus Segafredo Bologna-Zalgiris: 68-71

Paris Basketbol-Panathinaikos: 84-80

Baskonia-Real Madrid: 76-72

Partizan-Bayern Münih: 86-78

Barcelona-Monaco: 86-71

4. Hafta Sonuçları:

Alba Berlin-Fenerbahçe Beko: 71-78

Maccabi Playtika-Partizan: 79-91

EA7 Emporio Armani Milan-Zalgiris: 82-85

Real Madrid-Panathinaikos: 90-86

Bayern Münih-Paris Basketbol: 109-107

Monaco-Virtus Segafredo Bologna: 101-85

Anadolu Efes-Olympiakos: 91-89

Kızılyıldız-Barcelona: 94-98 (uzatmada)

LDLC ASVEL-Baskonia: 76-69

Haftanın dikkat çekici maçı ise Fenerbahçe Beko ile son şampiyon Panathinaikos AKTOR arasında olacak. İki ekip, 25 Ekim Cuma günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Ömer Faruk Yurtseven de, eski takımına karşı mücadele edecek. Bu maç, geçtiğimiz yıl Dörtlü Final'de de karşılaşan iki takım arasında çok ilgi çekici olacak.