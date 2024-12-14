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THY Avrupa Ligi'nde Zirveyi Paris Basketbol Kaptırmadı

Paris Basketbol, THY Avrupa Ligi'nde 10 maçlık serisine son vererek liderliğini korudu. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun zorlu mücadeleleri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 11:08
THY Avrupa Ligi'nde Zirveyi Paris Basketbol Kaptırmadı

Paris Basketbol Liderliği Sürdürüyor

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde, Fransız temsilcisi Paris Basketbol, 10. hafta sonunda liderliğini sürdürdü. Üst üste 10 galibiyet alan Paris Basketbol, 15. hafta karşılaşmasında LDLC ASVEL karşısında 98-93'lük skorla mağlup olmasına rağmen, 12. haftada devraldığı liderlik koltuğunu korumayı başardı.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun Mücadeleleri

Türkiye'yi temsil eden Anadolu Efes, geçtiğimiz hafta son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile karşılaştı. Eski başantrenörü Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u 93-67 yenerek 8. galibiyetini alan Anadolu Efes, haftayı 7. sırada tamamladı. Öte yandan Fenerbahçe Beko, sahasında Monaco'ya 99-69 yenildi ve tarihindeki en ağır yenilgilerden birini yaşadı, 5. yenilgisini alarak haftayı 4. sırada bitirdi.

Haftanın MVP'si Zach Leday

THY Avrupa Ligi'nde 15. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP), EA7 Emporio Armani Milan'ın ABD'li uzunu Zach Leday oldu. Leday, Barcelona karşısında kariyer rekoru kırarak 33 sayı atarak haftanın MVP'si unvanını elde etti.

15. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

15. haftada oynanan bazı maç sonuçları şu şekilde:

  • Fenerbahçe Beko - Monaco: 69-99
  • Anadolu Efes - Panathinaikos AKTOR: 93-67
  • Barcelona - EA7 Emporio Armani Milan: 81-94
  • LDLC ASVEL - Paris Basketbol: 98-93

Puan durumu ise lider Paris Basketbol'un ardından Monaco ve Bayern Münih'in sıralandığı şekilde şekilleniyor.

İlk Yarı Çift Maç Haftasıyla Tamamlanacak

THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yarısı çift maç haftasıyla tamamlanmaya hazırlanıyor. 16. hafta maçları 17-18 Aralık'ta, 17. hafta karşılaşmaları ise 19-20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Bu hafta önemli karşılaşmalar bekleniyor.

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